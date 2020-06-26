Zirveden kaos çıktı

Türkiye Futbol Federasyonu dün yapmış olduğu ve yaklaşık 6 saat süren toplantı sonunda 2. Lig ve 3. Lig'in başlangıç tarihleri ile ilgili kesin kararını verdi. Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan toplantı sonucunda daha önce açıklandığı gibi 18 Temmuz tarihinde birleşilirken bu karar sonrası büyük kriz yaşandı. Federasyonun uzun süren toplantı sonrası İkinci Lig ve Üçüncü Lig kulüp kurmayları isyan etti. 75 kulübün, korona virüs salgını nedeniyle liglerin devam etmemesini talep etmesi üzerine, federasyonun ligi kalan altı maçını ve Play-Off'ları oynatma kararı alması büyük tepki çekti.

CAN'DAN İSTİFA KARARI GELDİ

İkinci Lig ve Üçüncü Lig Kulüpler Birliği Başkanı Volkan Can ve yönetim kurulu kararın ardında istifa ederken 2 ve 3. Lig Kulüpler Birliği yaptığı açıklamada, "Türk futbolunun kara günü. 75 kulübün oynanamaz kararını dikkate almayan federasyon hükmünü yitirmiştir. Bu akıl almaz gayri demokratik kararı kabul etmiyoruz. Baş sorumlusu Ali Düşmez başta olmak üzere acilen tüm TFF istifa etmelidir. 2 ve 3. Lig Kulüpler Birliği kendisini takmayan TFF karşısında istifa etmiştir. 2 ve Üçüncü Lig'deki yüzde 90 kulübün kararını dikkate almayan TFF hükmü düşmüştür" ifadelerini kullandı.

KORONA VİRÜS VE SICAK HAVA!

Karar karşısında şok yaşayan alt lig kulüpleri, 2 ve 3. Lig'de bir çok stadyumda futbola dönüş sağlık protokolünün uygulanmasının imkansız olacağını ifade etti. Virüsten korunmanın yanı sıra 18 Temmuz'da başlayacak liglerde hava sıcaklığının oyuncuları olumsuz etkileyeceği gece maçı oynanacak çok az stadyum olduğu için oyuncuların virüs kadar hava şartlarından olumsuz etkileneceği bildirildi.



MAÇLARA ÇIKMAMA KARARI GÜNDEMDE

Federasyonun verdiği karara anlam vermeyen kurmaylar, 2 ve 3. Lig'deki futbol emekçilerinin sağlığının yok sayıldığını sürdüler. Bazı kulüp yöneticileri kararla ilgili "O zaman federasyon 6 maçın yol, konaklama, test masraflarını ve hasılat giderlerini kulüplere peşin olarak ödeme yapsın" derken daha önce maçlara çıkmayacağını açıklayan kulüplerin ortak hareket ederek maçlara çıkmamayı gündemlerine alabileceği öğrenildi.