Akhisarspor seri yapmak istiyor

TFF 1. Lig'de pandemi sonrası Altay'a 3-1 yenilerek Süper Lig yolunda ağır yara alan Akhisarspor gözünü kalan 5 maça çevirdi. Ligin başlamasına 1 gün kalan teknik direktör Yılmaz Vural, futbolcular Burhan Eşer, Ergin Keleş ve Vrsajevi ile toplam 12 kişinin KOVID-19 testlerinin pozitif çıkmasıyla şok yaşayan Akigo, yapılan diğer testlerin negatif çıkmasıyla rahat bir nefes aldı. Teknik direktör Yılmaz Vural'ın yokluğunda takımın başında sahaya çıkan Yardımcı Antrenör Mehmet Demirtaş, "Hiç umulmadık şeyler yaşadık maç öncesinde. Ancak şartlar bu şekilde. Yapacak bişey yok" dedi.

KAYIP YAŞAMAK İSTEMİYOR

Demirtaş, "Hedefimizden bir şey kaybetmiş değiliz. İlk 2'ye oynuyoruz. Fikstür avantajımız var. Biz 5'te 5 yapıp Süper Lig'e çıkacağız" dedi. Yeşil-siyahlılar yarın kendi sahasında Ümraniyespor'u konuk edecek. Akigo daha sonra İstanbul deplasmanında ter dökecek. Sahasında Balıkesir'i misafir edecek. Bolu ile dış sahada kozlarını paylaşacak. Akhisar ligin son haftasında K.Gücü'yle sezonu tamamlayacak.,