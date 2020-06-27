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Altınordu ağır yaralı

1. Lig’de alt sıralarla bağını koparmak isteyen Altınordu sahasında ’ne son saniyede yediği golle yenilerek taraftarını kahretti.

Altınordu ağır yaralı
Giriş Tarihi: 27.6.2020

TFF 1. Lig'de alt sıralarla bağını koparmaya çalışan Altınordu, sahasında Keçiörengücü'ne çarpıldı: 1-2. 4. dakikada Mendy soldan sıfıra inip kale sahasına yerden gönderdi, Kone kontrol etti, dönüp vurdu, kaleci Erhan topu direk dibinde kontrol etti. 8'de Okan Derici yaklaşık 25 metreden çok sert vurdu, top yan direğin hemen dibinden auta gitti. 45+1'de Burak Aydın soldan ceza sahasına gönderdi, Cem yükselip kafayı vurdu ve topu filelerle buluşturarak takımını öne geçirdi: 0-1.

GOLLER PEŞ PEŞE GELDİ
90+4'te soldan kullanılan korner atışından gelen topa Erdi Dikmen ters vurunca top kendi ağlarına gitti: 1-1. 90+5'te Ali Yaşar'ın ters kafa vuruşunda top kaleci Erhan Erentürk'ü aştı, araya giren Bokila, skoru belirledi: 1-2.

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