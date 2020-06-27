Aslan’da yeni aday

G.Saray'da Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera'nın sakatlığı sebebiyle kaleye takviye arayışları tam gaz sürerken Fransız basınından yeni bir iddia geldi. Sezonu Okan Kocuk ve Berk Balaban'la tamamlayacak olan sarı-kırmızılıların gelecek sezonki planları arasında Ligue 1 ekiplerinden Saint Etienne forması giyen Ruffier için teklifte bulunduğunu öne sürüldü.

GÖRÜŞME YAPILACAK

Stephane Ruffier'in, Saint Etienne için sembol bir isim olmasından dolayı Fransız kulübünün de bu transfere kesinlikle izin vermeyeceği belirtilse de yönetim 33 yaşındaki deneyimli file bekçisi için önümüzdeki günlerde bir görüşme yapmayı planlıyor. Fransa Milli Takımı'na 3 kez çağrılırken milli forma altında toplam 270 dakika süre aldı. Son 9 sezondur Saint Etienne formasını giyen tecrübeli kaleci daha önce ise 5 sezon boyu Monaco'nun kalesini korumuştu.

22 MAÇTA 1980 DAKİKA

Ligde 22 maçta kaleye geçen Stephane Ruffier 1980 dakika sahada kaldı. G.Saray'ın Saint Etienne'nin file bekçisi dışında Göztepe'den Beto, bonservisi Sevilla'da bulunan Sergio Rico, Sporting forması giyen Renan Ribeiro ve Independiente Martin Campana ile de ilgilendiği biliniyor.