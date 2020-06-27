Büyük Altay Es-Es virajında

TFF 1. Lig'de pandemi sonrası kendi sahasında Süper Lig yolundaki en önemli rakiplerinden biri olan Akhisarspor'u 3-1 yenerek ilk 2 ile arasındaki puan farkını 4'e indiren Altay, bugün Eskişehirspor önünde ter dökecek. Siyah-beyazlılar, deplasmanda ligin son sırasında bulunan Eskişehirspor önünde puan kaybı yaşamadan yoluna devam etmek istiyor. Eskişehir Yeni Stadyum'da saat 17.30'da başlayacak maçı Erkan Özdamar yönetecek. Karşılaşma beIN Sports Max 2'den naklen yayınlanacak. Altay'da sarı kart cezalısı sol bek Özgür görev yapamayacak. Cezası biten forvet Yaser ise takımdaki yerini alabilecek. Sakatlığı bulunan sağ bek Erhan'ın durumu ise maç saatinde belli olacak. Ligde 46 puanı bulunan 4'üncü basamaktaki siyahbeyazlılar, aldığı cezalar nedeniyle 15 puanı silinen ve 11 puanla son sırada yer alan Eskişehirspor'u yenerek deplasmandaki galibiyet hasretine son vermenin peşinde.



DIŞ SAHADA 4 BERABERLİK

Son 6 dış saha maçından 4 beraberlik, 2 yenilgiyle ayrılan İzmir ekibi, Erzurumspor'u mağlup ettiği 22 Aralık 2019'dan bu yana gurbette kazanamadı. Ligin ikinci yarısında deplasmanda zafer elde edemeyen siyah-beyazlılar, Eskişehir'de kazanarak 189 gün sonra evine 3 puanla dönmeyi hedefliyor.



YOĞUN TEMPO

17 yıldır uzak kaldığı Süper Lig'e tekrar yükselmenin hesaplarını yapan Altay, 8 gün içinde yoğun bir maç trafiğine girecek. Bugün Eskişehirspor ile deplasmanda karşılaşacak İzmir ekibi, çarşamba günü Osmanlıspor'u ağırladıktan sonra gelecek pazar Süper Lig yolundaki en güçlü rakiplerinden Adana Demirspor'a konuk olacak.