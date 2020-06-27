  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Spor Fenerbahçe-Yeni Malatyaspor (CANLI ANLATIM)

- (CANLI ANLATIM)

'in 29. haftasında sahasında 'u ağırlıyor. Geçtiğimiz hafta 'ya mağlup olan Fenerbahçe bu hafta kazanarak taraftarında 3 puanı hediye etmek istiyor. Yeni Malatyaspor ise düşme hattından kurtulmak için acil puan veya puanlara ihtiyaç duyuyor.

Fenerbahçe-Yeni Malatyaspor CANLI ANLATIM

27.06.2020, 18:18 Güncelleme Tarihi: 27.06.2020,18:33

Süper Lig'de 29. hafta mücadelesinde Fenerbahçe sahasında Btc Turk Yeni Malatyaspor'u ağırlıyor. Ülker Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada hakem Ali Şansalan düdük çalacak. Fenerbahçe 28 haftada topladığı 43 puanla yedinci sırada yer alıyor. 14. sıradaki Yeni Malatyaspor'un ise 28 puanı bulunuyor. Fenerbahçe ile Yeni Malatyaspor ligin ilk yarısında oynanan mücadelede 0-0 berabere kalmıştı.

Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Tolga Ciğerci ile ülkesine dönen Miha Zajc maç kadrosuna yer almadı. Konuk ekipte ise uzun süredir takımdan ayrı kalan Eren Tozlu dışında eksik oyuncu bulunmuyor. Hikmet Karaman cezası sebebiyle kulübede yer alamayacak.

11'LER

Fenerbahçe: Altay, Dirar, Serdar, Gustavo, Hasan Ali, Jailson, Ozan, Deniz, Rodrigues, Mehmet, Muriqi

Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mina, Hadebe, Sakıb, Robin Yalçın, Murat Yıldırım, Gökhan Töre, Acquah, Hafez, Umut Bulut

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fenerbahçe-Yeni Malatyaspor (CANLI ANLATIM) haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA