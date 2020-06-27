Haberler Spor Fenerbahçe-Yeni Malatyaspor (CANLI ANLATIM)

Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe sahasında Yeni Malatyaspor'u ağırlıyor. Geçtiğimiz hafta Kasımpaşa'ya mağlup olan Fenerbahçe bu hafta kazanarak taraftarında 3 puanı hediye etmek istiyor. Yeni Malatyaspor ise düşme hattından kurtulmak için acil puan veya puanlara ihtiyaç duyuyor.

27.06.2020, 18:18 Güncelleme Tarihi: 27.06.2020,18:33