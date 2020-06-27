Fenerbahçe-Yeni Malatyaspor CANLI ANLATIM

Süper Lig'de 29. hafta mücadelesinde Fenerbahçe sahasında Btc Turk Yeni Malatyaspor'u ağırlıyor. Ülker Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada hakem Ali Şansalan düdük çalacak. Fenerbahçe 28 haftada topladığı 43 puanla yedinci sırada yer alıyor. 14. sıradaki Yeni Malatyaspor'un ise 28 puanı bulunuyor. Fenerbahçe ile Yeni Malatyaspor ligin ilk yarısında oynanan mücadelede 0-0 berabere kalmıştı.
Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Tolga Ciğerci ile ülkesine dönen Miha Zajc maç kadrosuna yer almadı. Konuk ekipte ise uzun süredir takımdan ayrı kalan Eren Tozlu dışında eksik oyuncu bulunmuyor. Hikmet Karaman cezası sebebiyle kulübede yer alamayacak.
11'LER
Fenerbahçe: Altay, Dirar, Serdar, Gustavo, Hasan Ali, Jailson, Ozan, Deniz, Rodrigues, Mehmet, Muriqi
Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mina, Hadebe, Sakıb, Robin Yalçın, Murat Yıldırım, Gökhan Töre, Acquah, Hafez, Umut Bulut
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