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Fener’de Herrerin iddiası

Kanarya’ya A.Bilbao’nun 32 yaşındaki kalecisinin önerildiği ortaya çıktı.

Fener’de Herrerin iddiası
Giriş Tarihi: 27.6.2020

F.Bahçe'nin gelecek sezon planlamasında kaleci transferinin de olduğu bilinirken menajerlerin sarı-lacivertli ekibe İspanyol ekibi Athletic Bilbao forması giyen Iago Herrerin'i önerdiği öne sürüldü. Kanarya'nın kalecisi Altay Bayındır'a Hollanda, İngiltere ve Almanya'dan teklifler olduğu bilinirken sezon sonunda yaşanabilecek ayrılık sebebiyle arayışlar da hız kazandı. Athletic Bilbao ile sözleşmesi 2021'e dek devam eden Herrerin'in bonservis sorununun da çözüleceği öğrenilirken gelişmeler merakla bekleniyor.

KALESİNDE 7 MAÇTA 4 GOL GÖRDÜ
32 yaşındaki kaleci bu sezon Kral Kupası'nda 4, ligde ise 3 karşılaşmada forma giydi, bu maçlarda kalesinde 4 gol gördü. Sarı-lacivertlilerin, bonservisi Girona'da bulunan Bono ile de ilgilendiği biliniyor. Faslı kaleci, Girona'dan Sevilla'ya kiralık dahil olmuştu. Sevilla'nın Bono ile yeni sözleşmeyi imzalamayı düşünmemesi sebebiyle Bono Kanarya'nın gündemine gelmişti.

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