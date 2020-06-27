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Haberler Spor Göztepe - Alanyaspor (CANLI ANLATIM)

- (CANLI ANLATIM)

'in 29. haftasında İzmir temsilcisi Götepe, evinde Aytemiz 'u ağırlıyor. , son 8 sınavının 1'inden galibiyetle ayrılmasına rağmen Avrupa Kupaları'nı kovalayan Alanyaspor ile kozlarını paylaşacak.

Göztepe - Alanyaspor CANLI ANLATIM

27.06.2020, 20:57 Güncelleme Tarihi: 27.06.2020,21:03

Son 9 maçın 2'sini kazanarak üst sıralardan kopan Göztepe, son 8 sınavının 1'inden galibiyetle ayrılmasına rağmen Avrupa Kupaları'nı kovalayan Alanyaspor ile kozlarını paylaşacak. Oynadıkları hücum futbolu ile dikkat çeken iki takım da yeni galibiyet serilerine başlamak istiyor. Bu doğrultuda bu karşılaşmayı önemli bir eşik olarak gören Göztepe ile Alanya'nın tek hedefi galibiyet.

Zorlu mücadele öncesinde Göztepe'de eksik oyuncu bulunmazken, Alanya'da, Trabzonspor maçında kırmızı kart gören N'Sakala bu akşam takımını yalnız bırakacak. Hatırlanacağı üzere iki takım arasında oynanan ilk yarıdaki karşılaşmayı İzmir ekibi deplasmanda 1-0 kazanmıştı.

GÖZTEPE-ALANYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Göztepe: Beto, Gassama, Titi, Alpaslan, Berkan, Soner, Borges, Mossoro, Tripic, Serdar Gürler, Wilczek

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Kaan, Tzavellas, Caulker, Salih Uçan, Junior Fernandes, Ceyhun Gülselam, Efecan Karaca, Cisse, Bakasetas

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