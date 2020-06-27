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Haberler Spor Hüseyin Eroğlu’dan tek değişiklik

’dan tek değişiklik

Hüseyin Eroğlu’dan tek değişiklik
Giriş Tarihi: 27.6.2020

Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, geçtiğimiz hafta Boluspor deplasmanında 0-0 berabere kalan kadrodan tek değişiklik yaptı. Tecrübeli teknik adam, Bolu'da 11'de şans verdiği Furkan'ı yedek soyundurdu. Furkan'ın yerine Keçiörengücü önünde 11'de Okan Derici'ye şans verdi. Kırmızılacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Kahraman Demirtaş, Kerim Alıcı, kaleci Ali Mert ve Mehmet Enes Sığırcı'da kadroda yer almadı.

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