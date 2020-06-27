Karşıyaka’nın ayak sesleri

TFF Üçüncü Lig İkinci Grup'ta mücadele eden Karşıyaka'da teknik patron Soner Tolungüç, federasyonun verdiği karar sonrası önemli açıklamalar yaptı. Tolungüç, "En başından beri her şeyin başı sağlık diyoruz. Federasyon liglerin geri kalanının oynanmasını uygun görmüş. Çıkıp oynayacağız. Ancak 2 ve 3. Lig'de hangi stadyumda pandemi kuralları uygulana bilecek. 45 derece sıcakta güneşin altında suni çimde futbolcuların mücadele etmesi ne kadar sağlıklı.

"BİZ ARTIK İŞİMİZE BAKACAĞIZ"

TÜRK futbolunun yeniden dizayn edilmesi için gelen fırsat kaçırıldı. Alt ligler hem fiziki hem de maddi olarak bu yükü kaldıracak kapasitede değil" dedi. Verilen kararının ardından ortadan belirsizliğin kalktığını ancak takvimin yanlış olduğunu belirten Tolungüç, "Biz artık işimize odaklanacağız. Kalan 6 maç ve Play-Off'tan üst lige çıkmak için mücadelemizi vereceğiz. Şart ne olursa olsun üst lige çıkmak istiyoruz. Koşullar her kulüp için zor olacak. Rakip, pandemi ve iklim koşulları ile mücadele edeceğiz. Kimsenin sağlığına bir şey olmadan hedefimize ulaşarak ligi noktalamak istiyoruz" diye konuştu.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ