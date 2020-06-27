Kartal evinde uçtu

Süper Lig'de Avrupa Kupalarını hedefleyen Beşiktaş, Denizlispor'dan sonra sahasında Konyaspor'u da mağlup etti: 3-0. 15. dakikada Amir'in Lens'e yaptığı hareket sonrasında hakem Zorbay Küçük, Amir'e sarı kart gösterirkne VAR incelemesi sonrası kart kırmızıya döndü. 40'ta Rıdvan'ın pasında sol çizgide topla buluşan Burak Yılmaz rakibini geçip ceza sahası dışından uzak köşeye çok bir şut gönderdi ve topu ağlarla buluşturdu: 1-0. 45+2'de Burak Yılmaz'la verkaç yapan Abdoulay Diaby, tecrübeli golcünün topuk pasında topu iki oyuncudan kurtarıp kaleci Ertuğrul ile karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda fark 2'ye çıktı: 2-0.

LENS SKORU BELİRLEYEN GOLÜ ATTI

50'de ceza sahası içinde topla buluşan N'Koudou, müsait pozisyondaki Rıdvan'ı gördü. Genç futbolcunun gelişine şutunda top üstten auta çıktı. 52'de Elneny'nin pasında topla buluşan Burak Yılmaz, savunmanın arkasına sarkan Lens'i gördü. Hollandalı futbolcu ceza sahası önünden aşırtma bir vuruşla topu filelere gönderdi: 3-0. 75'te Boateng savunmanın arasında çok şık bir pasla topu Diaby'yle buluşturdu. Konyaspor savunması araya girerek mutlak bir gole engel oldu. Maç 3-0 sona erdi.



KAPTAN BURAK YILDIZLAŞTI

Beşiktaş'ın kaptanı Burak Yılmaz, Denizlispor'un ardından İttifak Holding Konyaspor maçını da boş geçmedi. Golcü futbolcu 40. dakikada takımını öne geçiren golü kaydetti. Yıldız futbolcu golünün dışında 45+2'de Diaby'e 52'de de Lens'e asist yaptı.