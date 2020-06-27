Kloop ile ömür boyu

Dünya, Liverpool'un şampiyonluğunu konuşuyor! 30 yıl sonra gelen zaferin mimarı Jürgen Klopp, kulübe adım attığı gün verdiği sözü tuttu ve Kırmızıları şampiyon yaptı. Korona virüs arasından önce 2. sıradaki Manchester City ile farkı açan Liverpool, zafer için biraz beklemek zorunda kalmıştı. Kırmızılar, ligin tekrar başlamasının ardından City'nin puan kaybetmesiyle şampiyonluğunu ilan etti. Son şampiyonluğunu 30 yıl önce kazanan Merseyside ekibi, haliyle şampiyonluğu sabaha kadar kutladı. Başarının mimarı Klopp, televizyondaki röportajında duygularını anlatırken sevinç gözyaşlarını tutamadı. Liverpool yönetimi ise "Klop isterse kendisiyle ömür boyu imza atabiliriz" açıklaması yaptı.