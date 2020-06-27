Lens 11’de başladı

Süper Lig'de Konyaspor'u konuk eden Beşiktaş'ta dün sakatlığı bulunduğu açıklanan Jeremain Lens, karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Siyahbeyazlı ekipte dün Adem Ljajic ve Jeremain Lens'in sakatlıklarının bulunduğu açıklanmıştı. Daha sonra ise Beşiktaş Kulübü, futbol takımında iki oyuncunun yeni tip korona virüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurmuştu. Yalçın, kulübün test sonuçlarıyla ilgili yaptığı açıklamanın ardından Lens'in sahada olmak istediğini kendisine ilettiğini ve Hollandalı futbolcuya ilk 11'de görev verdiğini söyledi.