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Haberler Spor Manisa FK Başkanı Aktan: Saygılıyız

FK Başkanı Aktan: Saygılıyız

Manisa FK Başkanı Aktan: Saygılıyız
Giriş Tarihi: 27.6.2020

TFF 2. Lig ve 3. Lig'de maçların 18 Temmuz tarihinde başlanması kararıyla ilgili açıklamalarda bulunan Manisa FK Başkanı Mevlüt Aktan, "Bu sürecin buraya kadar gelmemesi lazımdı. 18 Temmuz bütün takımlar için sıkıntılı bir tarih. Ama en adaletli yol oynamak. Çıkıp aslanlar gibi oynayacağız ve 1. Lig'e çıkacağız. Bazı başkanlarımız oynanmaması için talepte bulunmuştu. Federasyonunun aldığı karara saygılıyız. Gelecek sezon planlaması için dezavantajlı olunacak ama yapacak pek bir şey yok. Ben mevcut ligin oynanmasını adaletli buluyorum. Bu olay bu tarihe kadar gelmemeliydi. Kulüpler Birliği'nin de hataları olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

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