Menemen’in konuğu Bolu

TFF 1. Lig'de geçen hafta Ekol Hastanesi Balıkesirspor'u 1-0 yenen Ekol Göz Menemenspor bugün sahasında alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Boluspor'u konuk edecek. Menemen İlçe Stadı'nde saat 20.00'de başlayacak karşılaşmada hakem Cihan Aydın düdük çalacak. Mücadele beIN Sports Max 2'den canlı yayınlanacak. Karşılaşma koronavirüs salgınına alınan tedbirler nedeniyle seyircisiz oynanacak. Ev sahibi Ekol Göz Menemenspor'da kart cezalısı sağ kanat Mustafa Çeçenoğlu forma giyemeyecek. Sarı-lacivertliler en son evinde 93 gün önce Eskişehirspor'u mağlup etti.



SERİ YAKALAMAK İSTİYOR

İzmir ekibi, Boluspor önünde iç sahadaki galibiyet hasretine son vermek istiyor. Ekol Göz Menemenspor Teknik Direktörü Cenk Laleci, Play- Off yolunda kritik bir maça çıkacaklarını söyledi. Boluspor'un da düşme hattından uzaklaşmak için sahada olacağını belirten genç teknik adam, "Balıkesirspor galibiyetiyle yarım kalan sezona iyi bir başlangıç yaptık. Boluspor'u da yenerek buna devam etmek istiyoruz. İyi hazırlandık, çok çalıştık. Keşke taraftarımız da yanımızda olsaydı. Ancak şartlar ne olursa olsun 3 puanı almalıyız" dedi.