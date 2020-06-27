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Haberler Spor NBA’de şok! Vakalar arttı

’de şok! Vakalar arttı

NBA’de şok! Vakalar arttı
Giriş Tarihi: 27.6.2020

NBA yönetimi, 3 oyuncunun korona virüse yakalandığını açıkladı. Sacramento Kings'ten Jabari Parker ve Alex Len ile Indiana Pacers'tan Malcolm Brogdon'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı. Kings forveti Parker, birkaç gün önce pozitif çıkan sonucunun ardından Şikago'da karantinaya girdiğini belirterek, kendisini iyi hissettiğini ve sezon başlangıcında sahada olmak istediğini söyledi. Alex Len de, Sakramento'da teste girdiğini ve sonucun pozitif olduğunu sosyal medyadan duyurdu. NBA'de maçlar 31 Temmuz'da başlayacak.

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