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Haberler Spor New York Maratonu ertelendi

Maratonu ertelendi

New York Maratonu ertelendi
Giriş Tarihi: 27.6.2020

Dünyanın en ünlü koşularından New York Maratonu, ABD'de etkisini sürdüren yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iptal edildi. Etkinliğin ana organizatörü New York Road Runners tarafından yapılan açıklamada, 1 Kasım'da düzenlenmesi planlanan maratonun Kovid- 19 salgını riski nedeniyle 7 Kasım 2021'e ertelendiği duyuruldu. Road Runners Başkanı Michael Capiraso, koşuyu son ana kadar yapmayı umduklarını belirterek, "Ancak ümidimiz belirsizliğe dönüştü ve geçtiğimiz aylarda yaşadıklarımız göz önüne alındığında bu karar gerçekten tek seçenek oldu" ifadelerini paylaştı. Dünyaca ünlü maraton, 2012'de Sandy kasırgası nedeniyle ilk kez iptal edilmişti.

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