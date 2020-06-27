Seri peşinde

Ankaragücü'nü konuk edecek olan Trabzonspor, 13 maçlık yenilmezlik serisini sürdürmek için mücadele edecek. Bu sezon en uzun yenilmezlik serisini elinde bulunduran bordo-mavililerin Medical Park Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak maçı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. En son evinde Başakşehir ile karşılaşan Trabzon, 103 gün sonra Medical Park'ta müsabakaya çıkacak. Geçen hafta Aytemiz Alanyaspor beraberliği ile liderlik koltuğunu kaybeden Karadeniz ekibi, kazanarak ilk sıradaki Medipol Başakşehir'in Galatasaray karşısındaki puan kaybını bekleyecek.

EVİNDE 30 PUAN

Trabzonspor, evinde oynadığı 16 maçta 9 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Sahasında 30 puan toplayan bordo-mavililer attığı 37 gole karşılık kalesinde 16 gol gördü. Karadeniz temsilcisi, sahasında mağlubiyet yüzü görmedi.