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Haberler Spor Uygun 2. kez dalya diyecek

Uygun 2. kez dalya diyecek

Uygun 2. kez dalya diyecek
Giriş Tarihi: 27.6.2020

Denizlispor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Süper Lig'de Çaykur Rizes-por karşılaşmasıyla 200. maçına çıkacak. Teknik direktörlük kariyerine 2006-2007'de Sivasspor'da baş-layan Bülent Uygun, Süper Lig'de Sivasspor'un yanı sıra Bucaspor, Eskişehirspor, Elazığspor, Gaziantepspor, Osmanlıspor, Kayserispor ve Denizlispor'u çalıştırdı. Elazığspor'u TFF 1. Lig'den Süper Lig'e taşıyan Uygun, Katar takımları Umm Salal, El Rayan ve El-Gharafa'da da görev yaptı. Süper Lig geç-mişinde 199 maça çıkan Bülent Uygun, bu süreçte 84 galibiyet, 42 beraberlik ve 73 mağlubiyet yaşadı.

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