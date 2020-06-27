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Yanlış karar

Başkanı , “Maçlar sağlıklı olarak oynanmaz, bu iş böyle olmaz” dedi.

Yanlış karar
Giriş Tarihi: 27.6.2020

Bayrampaşa Kulüp Başkanı ve 2 ve 3. Lig Kulüpler Birliği Yöneticisi Cengiz Günaydın, "Üç yoklama yapıldı, %73, %91, %90 oranlarında oynamak istemiyoruz, kararı federasyon versin denildi. Federasyon tasarrufunu kullandı. Bu ülkede 11. sıradaki takım Play-Off'a katılacağını, hakkının yenmemesi için dilekçe verdi. Her kulüp 6 maçın 6'sını da silme götürecekmiş gibiydi. Hadi oynasınlar, kazansınlar şimdi. Biz oynamaya başladığımızda haftada 90.000 test yapılacak, haftada iki test istiyor federasyon. Bu maçlar oynansa bile sağlıklı oynanmayacak. Federasyonunun aldığı karar kendi içinde yaşadığı problemlerden dolayı alınmıştır. Alınan karar doğru değildir. Bu işin takvimi var. 18 Temmuz'da ligler başlasa 5 Eylül'den önce lig bitmez. 15 Ağustos'ta 1. Lig başlayacak. Samsunspor nasıl oynayacak? Çok ucuz pazarlıklar sonucu böyle bir karar alındı. Solunum cihazında bulunan Türk futbolunun fişini çekmek isteyen dinazorlar var" dedi.

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