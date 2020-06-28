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Akhisar çıkış arıyor

Altay’a yenilip şampiyonluk yarışında yara alan yeşil-siyahlı takım saat 20.00’de Ümraniye önünde terliyor. Maçın hakemi

Akhisar çıkış arıyor
Giriş Tarihi: 28.6.2020
TFF 1. Lig'de geçen hafta kulüpte 12 isimde korona virüs çıkmasının gölgesinde oynadığı Altay deplasmanında 3-1 mağlup olarak Süper Lig yarışında çok ağır yara alan Akhisarspor, yarın Cesar Grup Ümraniyespor'u konuk edecek.

EDİN COCALİC CEZALI
SPOR Toto Akhisar Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı Trabzon Bölgesi'nden Yasin Kol yönetecek. Karşılaşma korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında seyircisiz oynanacak. Yeşil-siyahlılarda cezalı Edin Cocalic ile sakatlıkları süren Muhammet Reis ile Hasan Ali forma giyemeyecek. Alperen Babacan'ın ise durumu belirsiz. Akigo, rakibiyle 6. kez karşılaşacak. Bundan önce oynanan 5 maçtan 3'ünü kazanan yeşil-siyahlılar, 1 maçı kaybetti, 12 maçta da berabere kaldı. Akhisarspor'da oynanan 2 maçtan 1'ini kazanan, 1'ini kaybeden Akigolar, 5 maçta 6 gol attı, 4 gol yedi.

■ KENAN MOLLA
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