Bal-Kes lidere konuk

TFF 1. Lig’de pandemi sonrası çıktığı ilk sınavında sahasında Menemenspor’a yenilen Balıkesirspor pazar mesaisinde 17.30’da şampiyonluk adayı Hatayspor’la karşılaşıyor

TFF 1. Lig'de alt sıralardan uzaklaşmayı hedefleyen Ekol Hastanesi Balıkesirspor, pazar measisinde lider Hatayspor deplasmanında zorlu bir sınava çıkıyor. Korona virüs salgını nedeniyle liglere verilen aranın ardından çıktığı ilk maçta sahasında Menemenspor'a mağlup olan Bal-Kes, Hatay virajında sürpriz arıyor. Antakya Atatürk Stadı'nda saat 17.30'da oynanacak maçın hakemi İzmir Bölgesi'nden Hakan Ceylan. Maç beINSports Max1 kanalından ekranlara gelecek.



BERAT AYDOĞDU CEZALI

29 maçta 8 galibiyet, 11 beraberlik, 10 mağlubiyet alan ve 35 puanla 12. sırada bulunan Ekol Hastanesi Balıkesirspor'da, sarı kart cezalısı defans oyuncusu Berat Aydoğdu forma giyemeyecek. 29 maçta topladığı 54 puanla zirvede yer alan Hatayspor'da ise hafta içi yapılan idmanda, sol ön üst adalesinde ağrı hisseden Helder Barbosa'nın çekilen MR sonucu adalesinde birinci derece zorlanma tespit edilerek, tedavisine başlandı. Bordo beyazlılarda sarı kart cezalısı Strahil Popov da yok. Bal-Kes, rakibiyle 5. kez karşı karşıya gelecek. Bundan önce oynanan 4 maçtan 3'ünü Hatayspor kazanırken, kırmızı- beyazlılar sahadan 1 kez galibiyetle ayrıldı, hiç bir maç berabere bitmedi. Ligde rakibine şansı tutmayan Balıkesirspor, rakibini 2016- 2017 sezonunda kupada Hatay'da oynadığı maçta 1-0'lık sonuçla mağlup etmişti.