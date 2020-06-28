Burak Yılmaz fırtınası

Beşiktaş’ın yıldız oyuncusu siyah-beyazlı ekipteki en golcü sezonunu yaşıyor

Yukatel Denizlispor'dan sonra İttifak Holding Konyaspor engelini de farklı geçen Beşiktaş'ta Burak Yılmaz'ın performansı konuşuluyor. Beşiktaş'ın Kaptanı Burak Yılmaz, son 2 maçta 2 gol atarken tam 4 asist yaparak Denizlispor ve Konyaspor mücadelelerinde toplanan 6 puanda başrol oynadı. EN GOLCÜ DÖNEMİ Geçen sezonun devre arasında olaylı bir şekilde transfer olduğu Beşiktaş'ta ikinci dönemini yaşayan Burak Yılmaz, siyah-beyazlılarda en fazla gol attığı sezonu geçiriyor. 2006-2007 sezonunda 5'i Süper Lig'de, 1 kupada 6 gol atan oyuncu bir sonraki sezon beklentileri karşılayamayıp Manisa'ya gönderilmiş, 2007-2008 sezonunda da sadece 1 gol atmıştı.



13 GOL KAYDETTİ

Burak, bu sezon oynadığı 22 lig maçında rakip fileleri 13 kez havalandırmayı başardı. Beşiktaş forması altında en golcü sezonunu geçiren oyuncu, Kartal'da 1,5 sezonluk ikinci döneminde toplam 25 gol kaydetti. Geçen sezon devre arasında geldiğinde problem yaşadığı taraftarlarla da gösterdiği performans sonrası arasını düzelten Burak, takım kaptanlığına getirildi.