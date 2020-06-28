Göztepe buraya kadar

Süper Lig'de haftalardır yüzü gülmeyen Göztepe Alanyaspor'a da diş geçiremedi: 3-3. Maça etkili başlayan Alanyaspor 4. dakikada öne geçti. Bakasetas'ın ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta savunma oyuncularına da çarpan top hızını kaybettikten sonra direkten oyun alanına döndü, Efecan topu ağlara yuvarladı: 0-1. 11'de Mossoro'nun aktardığı topa Kaan Kanak'ın müdahalesi yetersiz kaldı, topla buluşan Serdar Gürler, skoru eşitledi: 1-1. 45+3't eEfecan Karaca, ceza sahası içine girdikten sonra meşin yuvarlağı sağ kanattaki Cisse'ye aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda top filelerle buluştu: 2-1.





NAPOLEONİ İLE GELEN PUAN

49'da serbest vuruşu kullanan Berkan Emir'in ortasında topa iyi yükselen ceza sahası içindeki Alpaslan Öztürk'ün kafa vuruşunda top filelere gitti: 2-2. 62'de sağ kanattan Deniz Kadah'ın yaptığı ortada sağ çapraz pozisyonda Tripic'in bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak dışarı çıktı. 64'te Alanyaspor 3. kez öne geçti. Cisse ile paslaştıktan sonra sol taraftan Göztepe ceza sahasına giren Efecan, daha sonra topu sağ taraftaki Cisse'ye aktardı. Senegalli oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-2. 71. dakikada ceza sahası hemen içinde topla buluşan Efecan Karaca'nın vurduğu top direkten döndü. 89. dakikada Göztepe beraberliği sağladı. Andre Castro'nun kafayla aktardığı topla penaltı noktası yakınında buluşan Napoleoni'nin şutunda top filelere gitti: 3-3.





EN GOLCÜ SAVUNMACI

Göztepe maçın başında yediği talihsiz golün şokunu çabuk atlatıp Serdar Gürler ile skoru dengeledi. Yıldız futbolcu Alanyasporlu Kaan Kanak'ın hatasında topu ağlara gönderirken ligdeki 7. golüne ulaştı. Bu sezon 5 golün de asistini yapan Serdar Gürler, 3-1 kazanılan Konyaspor maçının ardından 5 maç sonra golle tanıştı. Göztepe'de Alpaslan maçın ikinci yarısında attığı golle gol sayısını 6'ya çıkartarak Süper Lig'in en çok gol üreten savunmacısı olmayı başardı. Ligde Gaziantepspor'un defans oyuncusu Papy Djilobodji attığı 5 gol bir asistle Alpaslan ile yarışıyordu. Göztepe ile sözleşmesi devam eden Alpaslan'ın ismi transferde Fenerbahçe ve Başakşehir ile geçiyordu.





PALUT'A TEPKİ

Göztepe'de teknik direktör İlhan Palut'un şok bir kararla Castro, Halil ve Napoleoni'yi yedek soyundurup sonradan dahil etmesine taraftarlar sosyal medyadan büyük tepki gösterdi. Palut'un kazanma şansını iyice azalttığını dile getiren taraftarlar Kerem, Yalçın, Murat ve Göktuğ Bakırbaş gibi genç oyuncuları oynatmaması nedeniyle de genç teknik adama büyük tepki gösterdiler. Taraftarlar, "Gençler şimdi oynamayacak ne zaman oynayacak?" diyerek Palut'u eleştirdi.



SÜRPRİZ KADRO!

Göztepe'de teknik direktör İlhan Palut deplasmanda 2-1 mağlup oldukları Yeni Malatyaspor maçının kadrosuna göre 3 sürpriz değişiklik yaptı. Genç teknik adam takımın banko oyuncularından Andre Castro ve Halil Akbunar'ı yanında oturturken onların yerlerine Celso Borges ve Zlatko Tripic'i görevlendirdi. Göztepe'nin ara transfer döneminde Norveç'in Viking takımından transfer ettiği 27 yaşındaki futbolcu Kasımpaşa maçının ardından 3 maç sonra ilk 11'de görev yaptı. Kart cezası sona eren Cameron Jerome ise Yeni Malatya maçının ardından Alanya maçında da sakatlığı nedeniyle forma giyemezken Kamil Wilczek ilk 11'de görev aldı. Cameron Jerome'nin yokluğunda yerine Deniz Kadah kadroya dahil edildi. Stefano Napoleoni maça yedek başladı.



UMUT EKTİLER HÜZÜN BİÇTİLER

Spor Toto Süper Ligde 15 Şubat 2020'de Konyaspor'u deplasmanda 3-1 yendikten sonra tek galibiyetini erteleme maçında Çayşkur Rizespor'u 1-0 mağlup ederek alan Göztepe, hayal kırıklığı yaşatmaya devam ediyor. 8 maçlık süreçte 5 yenilgi alıp bir kez berabere kalan sarı-kırmızılılar evinde Alanyaspor'a da diş geçiremeyince zirve yarışından iyice koptu. Bu süreçte Gasiantep ile 1-1 berabere kalan Göztepe, Kayserispor'a 1-0, Başakşehir'e 3-0, Trabzonspor'a 3-1, Kasımpaşa'ya 2-0 ve Yeni Malatyaspor'a 2-1 yenildi. Göz-Göz Avrupa hayalleri kurduğu ligde bekleneni veremedi. Göztepe kalan maçlarda Fenerbahçe ve G.Saray ile deplasmanda A.Gücü, Gençlerbirliği ve Sivas ile kendi evinde oynayacak.



■ BURAK HAKERLER