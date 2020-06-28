Horoz kritik virajda

Sivas ve Beşiktaş yenilgileriyle düşme korkusunu yakından hissetmeye başlayan yeşil-siyahlı takım tehlike hattında bulunan Ç.Rize’yle saat 18.30’da oynuyor. Zorlu randevunun hakemi Cüneyt Çakır

Süper Lig'de küme düşme korkusunu üzerinden atamayan Yukatel Denizlispor, alt sıraları yakından ilgilendiren mücadelede Çaykur Rizespor'a konuk oluyor. Çaykur Didi Stadyumu'nda saat 18:30'da başlayacak karşılaşmada hakem Cüneyt Çakır düdük çalacak. Sivasspor ve Beşiktaş yenilgileriyle pandemi sonrasında lige kötü başlangıç yapan Horoz'da, eksikler can sıkıyor. Yeşilsiyahlı takımda, Ogenyi Onazi, Recep Niyaz, Isaac Sackey sakat, Oğuz Yılmaz ile Zeki Yavru da cezalı. Ç.Rize'de ise sakatlıkları süren Umar Aminu, Gökhan Akkan, Mohamed Abarhoun ve sözleşmesini tek taraflı fesheden Oğulcan Çağlayan yok.



DENİZLİSPOR 13-10 ÜSTÜN

Yukatel Denizlispor, Çaykur Rizespor'la 34. kez rakip oluyor. Yeşil-siyahlılar, bundan önce oynanan 33 maçtan 13'ünü kazanma başarısı gösterdi. Horozlar, 10 maçtan beraberlikle ayrılırken, 10 maçı da Karadeniz temsilcisi galip tamamladı. Rize'de oynanan maçlarda ev sahibi takımın üstünlüğü bulunuyor. Deplasmandaki 14 maçtan sadece 3'ünde galip gelebilen Denizli, 3 maçta berabere kaldı, 8 karşılaşmayı da mağlup kapattı.



BÜLENT UYGUN 200. MAÇA ÇIKIYOR

Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Süper Lig'de Çaykur Rizespor karşılaşmasıyla 200. maçına çıkacak. Teknik direktörlük kariyerine 2006-2007'de Sivasspor'da başlayan Bülent Uygun, Süper Lig'de Sivasspor'un yanı sıra Bucaspor, Eskişehirspor, Elazığspor, Gaziantepspor, Osmanlıspor, Hes Kablo Kayserispor ve Yukatel Denizlispor'u çalıştırdı. Elazığspor'u TFF 1. Lig'den Süper Lig'e taşıyan Bülent Uygun, Katar takımları Umm Salal, El Rayan ve El-Gharafa'da da görev yaptı. Süper Lig geçmişinde 199 maça çıkan Uygun, bu karşılaşmalarda 84 galibiyet, 42 beraberlik ve 73 yenilgi aldı.



