Medipol Başakşehir-Galatasaray | CANLI ANLATIM

Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray, deplasmanda Başakşehir karşısında önemli bir müsabakaya çıkıyor. Korona virüs salgını nedeniyle liglere ara verilmesinin ardından iyi başlayamayan ve oynadığı 2 maçta 1 beraberlik, 1 mağlubiyet alan sarı-kırmızılılar, bu müsabaka ile birlikte çıkışa geçip şampiyonluk yarışına ortak olmak istiyor.



İLK 11'LER BELLİ OLDU

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert, Caicara, Ponck, Epureanu, Clichy, İrfan Can, Mahmut Tekdemir, Visca, Aleksic, Robinho, Crivelli



GALATASARAY: Okan, Linnes, Donk, Lemina, Saracchi, Seri, Belhanda, Ömer, Feghouli, Emre, Onyekuru.

SON 4 MAÇTIR 3 PUANA HASRET

Galatasaray, ligde 8 maç üst üste kazandıktan sonra oynadığı 4 karşılaşmada da 3 puan alamadı. Ligde en son evinde Gençlerbirliği'ni 3-0 mağlup eden sarı-kırmızılılar daha sonra Sivasspor ile 2-2, Beşiktaş ile 0-0 ve Gaziantep FK ile 3-3 berabere kalırken, Çaykur Rizespor'a ise 2-0 mağlup oldu.