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Haberler Spor Medipol Başakşehir-Galatasaray | CANLI ANLATIM

- | CANLI ANLATIM

'de oynadığı son 4 maçta 3 puan alan , karşılaşmasıyla birlikte tekrar çıkış yakalayıp, şampiyonluk yarışına ortak olmak istiyor. Mücadelede ilk 11'ller belli oldu.

Medipol Başakşehir-Galatasaray | CANLI ANLATIM

28.06.2020, 20:00 Güncelleme Tarihi: 28.06.2020,20:45

Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray, deplasmanda Başakşehir karşısında önemli bir müsabakaya çıkıyor. Korona virüs salgını nedeniyle liglere ara verilmesinin ardından iyi başlayamayan ve oynadığı 2 maçta 1 beraberlik, 1 mağlubiyet alan sarı-kırmızılılar, bu müsabaka ile birlikte çıkışa geçip şampiyonluk yarışına ortak olmak istiyor.

İLK 11'LER BELLİ OLDU
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert, Caicara, Ponck, Epureanu, Clichy, İrfan Can, Mahmut Tekdemir, Visca, Aleksic, Robinho, Crivelli

GALATASARAY: Okan, Linnes, Donk, Lemina, Saracchi, Seri, Belhanda, Ömer, Feghouli, Emre, Onyekuru.

SON 4 MAÇTIR 3 PUANA HASRET
Galatasaray, ligde 8 maç üst üste kazandıktan sonra oynadığı 4 karşılaşmada da 3 puan alamadı. Ligde en son evinde Gençlerbirliği'ni 3-0 mağlup eden sarı-kırmızılılar daha sonra Sivasspor ile 2-2, Beşiktaş ile 0-0 ve Gaziantep FK ile 3-3 berabere kalırken, Çaykur Rizespor'a ise 2-0 mağlup oldu.

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