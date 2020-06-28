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Son dakika: 'da 5.2 büyüklüğünde deprem

Son dakika... 'nın Osmaniye ilçesinde 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İzmir ve çevre illerde de hissedildi. Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy açıklamada, "Depremle ilgili şu an bize ulaşan herhangi bir olumsuz durum söz konusu değil." dedi.

28.06.2020, 20:52 Güncelleme Tarihi: 28.06.2020,21:44

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre; saat 20.43'te merkez üssü Muğla'nın Marmaris ilçesi olan 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, yerin 61 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

İZMİR'DE DE HİSSEDİLDİ

Deprem İzmir'den de hissedildi. Bayraklı ilçesindeki bazı vatandaşlar deprem sonrası evlerinin önündeki parka indi.

Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Depremle ilgili şu an bize ulaşan herhangi bir olumsuz durum söz konusu değil." dedi.

Aksoy, depremin merkez üssüne yakın olarak belirtilen ve Marmaris ile Datça arasında kalan Osmaniye Mahallesi'ne hareket etti.

Datça Kaymakamı Mesut Çoban da yer sarsıntısına ilişkin ilçelerinde herhangi bir olumsuzluğun olmadığını bildirdi.


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