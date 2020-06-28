Yücel İldiz’e 1.5 milyon TL tazminat

Yukatel Denizlispor, sözleşmesini haksız fesih nedeniyle feshettiği gerekçesiyle tecrübeli teknik adam Yücek ildiz'e alacakları haricinde 1 milyon 546 bin 666 TL tazminat ödeyecek. Tecrübeli teknik adam Denizlispor'u 1 milyon 546 bin 666 TL tazminat ödemeye mahkum ettirdi. İldiz'e normal alacakları ve fesih tazminatı ile birlikte 4.5 milyon lira ödeme yapılacağı, yargılama gideri, vekalet ücreti ve diğer giderlerle birlikte Denizlispor'un kasasından 5 milyon liraya yakın para çıkacağı iddia edildi. Tahkim Kurulu, İldiz'i haklı buldu ve Denizlispor'un itirazını kabul etmedi, yüzme 15 oranındaki hakkaniyet indirimini kaldırdı. İldiz ile Denizlispor, Süper Lig'de ilk 7 haftada 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi almıştı. Deplasmandaki 5-1'lik Yeni Malatyaspor mağlubiyeti sonrası görevden alınan İldiz ile Denizli, Galatasaray ve Antalyaspor'u 2-0 yenmişti.



■ SEBAHATTİN ALP

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