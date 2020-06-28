  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Spor Yücel İldiz’e 1.5 milyon TL tazminat

’e 1.5 milyon TL tazminat

Yücel İldiz’e 1.5 milyon TL tazminat
Giriş Tarihi: 28.6.2020
Yukatel Denizlispor, sözleşmesini haksız fesih nedeniyle feshettiği gerekçesiyle tecrübeli teknik adam Yücek ildiz'e alacakları haricinde 1 milyon 546 bin 666 TL tazminat ödeyecek. Tecrübeli teknik adam Denizlispor'u 1 milyon 546 bin 666 TL tazminat ödemeye mahkum ettirdi. İldiz'e normal alacakları ve fesih tazminatı ile birlikte 4.5 milyon lira ödeme yapılacağı, yargılama gideri, vekalet ücreti ve diğer giderlerle birlikte Denizlispor'un kasasından 5 milyon liraya yakın para çıkacağı iddia edildi. Tahkim Kurulu, İldiz'i haklı buldu ve Denizlispor'un itirazını kabul etmedi, yüzme 15 oranındaki hakkaniyet indirimini kaldırdı. İldiz ile Denizlispor, Süper Lig'de ilk 7 haftada 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi almıştı. Deplasmandaki 5-1'lik Yeni Malatyaspor mağlubiyeti sonrası görevden alınan İldiz ile Denizli, Galatasaray ve Antalyaspor'u 2-0 yenmişti.

■ SEBAHATTİN ALP
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Yücel İldiz’e 1.5 milyon TL tazminat haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA