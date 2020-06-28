Zirvede kapışma

Şampiyonluk planları yapan M.Başakşehir ile zirve yarışına tutunmak isteyen G.Saray saat 21.00’de kozlarını paylaşacak. Fatih Terim Stadı’ndaki bu önemli maçı Ali Palabıyık yönetecek

Süper Lig'de zirvenin kader maçlarından biri Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak. Şampiyonluk planları yapan Medipol Başakşehir ile son haftalarda yaşadığı puan kayıpları ile sıkıntı yaşayan G.Saray saat 21.00'de kozlarını paylaşacak. Bu önemli müsabakayı hakem Ali Palabıyık yönetecek. Mücadele beIN Sports 1 kanalından naklen ekranlara gelecek. Lige verilen aranın ardından oynadığı iki maçı da kazanan turuncu-lacivertliler, Galatasaray'ı da yenerek son 5 haftaya lider girmeyi planlarken Aslan ise 4 haftalık galibiyet hasretine son vermeyi amaçlıyor.



4 MAÇTA 9 PUAN KAYBETTİ

Sarı-kırmızılılar bu maçlarda Sivasspor, Beşiktaş ve Gaziantep FK ile berabere kalırken Çaykur Rizespor'a da mağlup oldu. Galatasaray, son 4 karşılaşmada 9 puan yitirdi ve şampiyonluk yarışında rakiplerinin gerisinde kaldı. İki ekip Süper Lig'de bugüne kadar 23 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 11 kez sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu. Turuncu-lacivertliler ise rakibini 7 kez mağlup etti. 5 maç ise berabere sona erdi. Aslan'ın 37 golüne rakibi 34 golle karşılık verdi.



GALATASARAY'DA 7 EKSİK VAR

Galatasaray, sakatlık ve cezalılar nedeniyle Medipol Başakşehir maçına bir çok önemli oyuncusundan yoksun çıkacak. Çaykur Rizespor maçında tibia ve fibula kemiklerinde oluşan kırık nedeniyle ameliyat edilen kaleci Fernando Muslera, diz bağlarında yırtık meydana gelen Florin Andone müsabakada forma giyemeyecek. Sezonu kapatan Muslera ve Andone'nin yanı sıra sakatlıkları bulunan Radamel Falcao ile Marcao da maçın kadrosunda yer alamayacak. Cezaları bulunan Mariano Filho, Adem Büyük ve Ahmet Çalık da Medipol Başakşehir karşılaşmasında sahaya çıkamayacak.



AZUBUİKE VE SKRTEL YOK

MEDİPOL Başakşehir'de Galatasaray mücadelesi öncesinde iki eksik bulunuyor. Turuncu-lacivertlilerde Azubuike'nin sakatlığı sürerken kart cezalısı Slovak savunma oyuncusu Martin Skrtel bu mücadelede forma giyemeyecek. Teknik direktör Okan Buruk'un, stoperde Ponck'a görev vermesi bekleniyor.



KALESİNİ KAPATIYOR

Galatasaray ligdeki takımlar içerisinde kalesinde en az gol yiyen ekip konumunda bulunuyor. Sarı-kırmızılılar geride kalan 28 haftada 25 gol yerken, rakip fileleri ise 47 kez havalandırdı. Muslera'nın yokluğunda kalede yine 24 yaşındaki file bekçisi Okan Kocuk olacak. Ligin ilk yarısındaki maçta da kalede Okan görev almıştı.



EVİNDE BİR BAŞKA

Başakşehir, 28 haftası geride kalan ligde evinde 14 müsabakada boy gösterdi. Söz konusu mücadelelerin 10'unu kazanan Başakşehir, 3 maçta ise berabere kaldı. İstanbul temsilcisi, Başakşesahasındaki tek mağlubiyetini ise 2. haftada Fenerbahçe'ye karşı 2-1'lik skorla aldı. Medipol Başakşehir, Fatih Terim Stadı'nda rakip ağlara 34 gol bırakırken, kalesinde ise 12 gol gördü. Teknik direktör Okan Buruk'un öğrencileri, elde ettiği 59 puanın 33'ünü iç saha karşılaşmalarında aldı.