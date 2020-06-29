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Akhisar son anda

, 1. ’de 30. hafta mücadelesinde Ümraniye’yi son dakikalarda ’un attığı golle yendi.

Akhisar son anda
Giriş Tarihi: 29.6.2020

TFF 1. Lig'de şampiyonluk kovalayan Akhisarspor, Cesar Ümraniyespor karşısında son dakikalarda bulduğu golle bayram yaptı: 1-0. 14. dakikada Tolga'nın arapasında ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kalan Onur'un şutunu kaleci Burak kornere çeldi. 39'da Hadzic'in ceza sahası içinde Tarık tarafından düşürülmesinde hakem penaltı noktasını gösterdi. 40'ta topun başına geçen Cikalleshi meşin yuvarlağı yan direğe nişanladı. 45'te Ümraniyespor 10 kişi kaldı. Bu dakikada Hadzic'e dirsek atan Nouri direkt kırmızı kart gördü, ilk devre golsüz kapandı. 55. dakikada Gomis, sağ çaprazdan kaleye gönderdiği sert şutta Lukac topu elinden kaçırdı ve top direğin dibinden kornere çıktı. 87'de sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Erhan'ın ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Bertuğ kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi, skoru belirledi: 1-0.

KENAN MOLLA

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