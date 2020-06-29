Akigo son anda

TFF 1. Lig'de şampiyonluk kovalayan Akhisarspor, Cesar Ümraniyespor'u son anda geçti: 1-0. 14. dakikada Tolga'nın arapasında ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kalan Onur'un şutunu kaleci Burak kornere çeldi. 15'te Onur'un kullandığı korner atışında ön direkte Musa'nın kafa vuruşunda top az farkla auta gitti. 24'te Alaaddin'in sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada altıpas içinde Nouri'nin kafa vuruşu üstten auta gitti. 39'da Hadzic'in ceza sahası içinde Tarık tarafından düşürülmesinde hakem penaltı noktasını gösterdi. 40'ta topun başına geçen Cikalleshi meşin yuvarlağı yan direğe nişanladı. 45'te Ümraniyespor 10 kişi kaldı. Bu dakikada Hadzic'e dirsek atan Nouri direkt kırmızı kart gördü, ilk devre golsüz kapandı.

BERTUĞ SAHNEYE ÇIKTI

55. dakikada Gomis, sağ çaprazdan kaleye gönderdiği sert şutta Lukac topu elinden kaçırdı ve top direğin dibinden kornere çıktı. 62'de Rotman'ın ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şut az farkla auta çıktı. 72'de ceza yayı üzerinde topla buluşan Bertuğ'un dönerek vuruşunda top az farkla auta gitti. 87'de sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Erhan'ın ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Bertuğ düzgün bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 1-0. 90+3'de Ümraniye defansının hatasından faydalanan topu kapan Ali Kaan'ın ceza sahası dışından sert şutu kaleci Burak'ta kaldı. Akhisar, 1-0'lık zaferle ayrılıp, yarışta çok önemli bir 3 puanı aldı.

KENAN MOLL