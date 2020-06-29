Aslan dert küpü

Süper Lig'de zirveyi yakından ilgilendiren maçta Galatasaray, deplasmanda Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı. 3. dakikada sol kanatta topla buluşan Clichy'nin ceza sahası içine açtığı ortada Visca'nın gelişine yaptığı vuruş üstten auta çıktı. 12'de ceza sahası içinde Saracchi'den gelen topu kaleci Okan sektirdi. Okan kaleye yönelen topu son anda çizgiden çıkardı. Topu önünde bulan Robinho'nun sert şutunda meşin yuvarlağı Okan kornere çeldi. 34'te Feghouli'nin vuruşunda savunmadan seken topla buluşan Saracchi'nin sert şutunu kaleci Mert oyun alanı içine çeldi.

EMRE SKORU BELİRLEDİ

48'de Caiçara'nın sağ kanattan yaptığı ortada Demba Ba rakibine rağmen kafayı vurdu ama top kaleci Okan'da kaldı. 51'de İrfan Can Kahveci'nin sol kanattan arka direğe yaptığı ortada Aleksic topu ağlara gönderdi: 1-0. 64'te Caiçara sağdan içeri çevirdi. Crivelli'nin vuruşunda Emin'den seken topu Demba Ba tamamlayamadı. 67'de sol kanattan gelişen hücumda Saracchi'nin son çizgiden içeri çevirdiği topu Emre Akbaba yakın mesafeden ağlara yolladı ve skora dengeyi getirdi: 1-1. 85'te Visca, Seri'ye yaptığı müdahale sonrası önce ikinci sarı kartı ardından da kırmızı kartı görerek oyun dışı kaldı. Maç 1-1 bitti.



DONK İLK 11'DE

Galatasaray'da savunma hattında Ryan Donk'un dönmesi, teknik direktör Fatih Terim'in elini rahatlattı. Sarı-kırmızılı ekipte Cristian Luyindama'nın ardından Marcao da sakatlığı nedeniyle uzun süre forma giyemeyecek. Geçen hafta savunmanın ortasında Lemina ile Ahmet Çalık görev alırken, Ahmet gördüğü kırmızı kartla cezalı duruma düşmüştü. Gaziantep FK müsabakasında kart cezası nedeniyle forma giyemeyen Donk, Medipol Başakşehir mücadelesinde sahadaki yerini aldı.



BURUK'TAN SÜRPRİZ KADRO

Turuncu-lacivertli takımın teknik direktörü Okan Buruk, 28. haftadaki MKE Ankaragücü müsabakasının 11'ine göre 2 değişiklik yaptı. Buruk, geçen haftaki MKE Ankaragücü müsabakasına ilk 11'de başlayan Demba Ba'yı yedeğe çekerken, bu futbolcunun yerine Robinho'yu oynattı. Başarılı teknik adam, cezalı olan Martin Skrtel'in yerine ise savunmanın ortasında Ponck'u görevlendirdi.