Avrupa hayal oldu

Süper Lig'de üçüncü sezonunda Gürsel Aksel Stadı'nın da faaliyete girmesiyle Avrupa Ligi'ne gözünü diken Göztepe, yarıştan iyice saptı. Pandemi dönemi sonrası yeniden başlayan sezona Trabzonspor ve Yeni Malatya yenilgileriyle dönüş yapan Göz-Göz, önceki gün de Alanyaspor'la sahasında 3-3 berabere kalarak büyük yara aldı. Üç kez geriye düştüğü maçta attığı gollerle beraberliği kurtaran Göz-Göz, buna rağmen 38 puanla 8. sırada kalarak umut tüketti, sarı-kırmızılılar son 8 maçta büyük kayıplar yaşadı. Bu süreçte 1 galibiyet, 5 yenilgi ve 2 beraberlik alan İzmir ekibi, sadece 5 puan toplarken puan kaybı ise 19 oldu.

RAKİPLER ARAYI ÇOK AÇTI

19 puanlık kayıp Göztepe'nin ilk 5 ile arasındaki çıtanın gittikçe açılmasına yol açtı. Sarı-kırmızılıların rakibi Beşiktaş 50 puana ulaşırken, 6. sıradaki Fenerbahçe 46, Alanyaspor ise puanını 45'e yükseltti. Ligde kalan 5 maç öncesi ilk 5 ile 12 puanlık bir fark açılırken sarı-kırmızılılar, bu sezon da Avrupa hayallerini ertelemek zorunda kaldı.



50 YILLIK HASRET

Göztepe, geçmişte Avrupa'da kazandığı başarılarla tarihe geçti. Avrupa Kupaları'nda yarı final oynayan ilk Türk takımı olan Göz-Göz, 50 yıldır Avrupa arenasına hasret kaldı. Sarı-kırmızılılar en son Avrupa'da 1970- 1971 sezonunda Kupa Galipleri Kupası'nda boy göstermişti. İlk turda karşılaştığı Lüksemburg'u eleyerek ikinci tura çıktı. Sarı-kırmızılılar, 2. turda Polonya'nın Gornik Zabrze'ye elenerek kupaya veda etmişti.



YILDIZ GOLCÜLER SINIFTA KALDI

Göztepe'de bu sezon golcüler sınıfta kaldı. Jerome'un forma giymediği Alanyaspor maçında devre arasında takıma katılan golcü Kamil Wilczek de vasatı aşamadı. Sonradan oyuna giren Deniz Kadah da verimsiz kalırken goller savunma oyuncusu Alpaslan, orta sahada forma giyen Serdar Gürler ve Napoleoni'den geldi. Golcülerin performansı taraftarları kahrederken geçen yıl ileri uçta yaşanan sıkıntı bu sezonda devam etti.

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