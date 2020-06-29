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Bal-Kes kayıp

Gol pozisyonu üretemediği, vasatın üstüne çıkamadığı maçta Ekol Hastanesi Balıkesirspor lider Hatayspor’a direnemedi, Mesut’un penaltısı ve Mirkan’ın golleriyle teslim oldu, yıkıldı.

Bal-Kes kayıp
Giriş Tarihi: 29.6.2020

TFF 1. Lig'de geçen hafta Menemenspor'a mağlup olan Ekol Hastanesi Balıkesirspor'un, deplasmanda lider Hatayspor'a gücü yetmedi: 2-0. 5. dakikada Anıl'ın soldan sert ortasına Al Malle altıpasta dokunamadı. 15'te defansın arkasına sarkan Hamza'nın vuruşunu kaleci Atilla ayaklarıyla uzaklaştırdı. 20'da Gökhan'ın pasında Selim ceza alanına girdi, kaleci Atilla karşı karşıya pozisyonda gole izin vermedi. 30'da yine Selim kaleyi yokladı sonuç gelmedi. 33'te Aabid'in ortasında Caner Hüseyin'in kafa vuruşunu kaleci Atilla kurtardı. 43'te Caner Hüseyin'in ortasına Hamza dokunamadı, devre golsüz sona erdi.

KAPTAN SAHNEDE
46'DA Mirkan'ın şutunda defans gole izin vermedi. 50'de köşe atışında Abdülkadir rakibini düşürdü, hakem penaltı noktasını gösterdi. 52'de kaptan Mesut atışı gole verdi: 1-0. 59'da Anıl'ın serbest atışında Cenk'in kafa vuruşunda top auta çıktı. 70'te Alican'ın şutu direği yalayarak auta gitti. 90+4'te Buğra sağdan kesti, Mirkan perdeyi kapattı: 2-0.

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