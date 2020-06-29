Denizlispor kısmet tepti

Korona virüs salgını sonrası Süper Lig'de Sivasspor ve Beşiktaş'a kaybeden Yukatel Denizlispor, 29. haftada Çaykur Rizespor deplasmanında 2-0'lık üstünlüğü koruyamayıp 2-2 berabere kaldı. 20. dakikada sağ kanattan kullanılan kornerde kafalardan seken topa son olarak Estupinan dokunarak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1. 28'de ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Tunay tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmadı. 32'de Özgür'ün sağ kanattan ortasında ters kafa vuruşu yapan Fernandes topu kendi ağlarına gönderdi: 0-2. 40'ta Morozyuk'un sağ kanattan ortasında Skoda beklemeden topu ağlarla buluşturdu: 1-2. İlk devre 2-1 sona erdi. 47'de kale ağzından Boldrin tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmadı. 49'da ceza sahasında topla buluşan Tunay'ın başarılı rövaşata deneyiminde, kaleci Tolgahan topu kurtarmayı başardı. 52'de Orhan'ın sağdan ceza sahasına ortaladığı topta Skoda'nın kafa vuruşunda kaleci Tolga topu iki hamlede kontrol etmeyi başardı. 71'de Boldrin'in ceza sahası dışından çektiği şut Youssef'e çarparak yön değiştirdi.

KALECİ TOLGA'YI YANILTTI

Kaleci Tolga'yı yanıltan şutta top ağlarla buluştu: 2-2. 77'de Yan Sasse tarafından çekilen şut kaleyi bulmadı. 89'da Samudio soldan geliştirdiği atakta uzun pasını ceza sahasına gönderdi. Boldrin'in topa dokunamaması sonrasında auta çıktı. Maçta başka gol olmayınca maça 2-2 berabere tamamlandı.



DEFANSTA BEN YOUSSEF OYNADI

RİZE deplasmanına 18 kişilik kadroyla gelen Yukatel Denizlispor'da, mide ameliyatı olan ve antrenmanlara katılan Isaac Sackey maça yedek başladı. Horoz'da, Ogenyi Onazi, Recep Niyaz sakatlıkları, Oğuz Yılmaz ile Zeki Yavru da cezalı oldukları için forma giymedi. Ç.Rize'de ise sakatlıkları süren Umar Aminu, Gökhan Akkan, Mohamed Abarhoun ve sözleşmesini tek taraflı fesheden Oğulcan Çağlayan yoktu. Teknik direktör Bülent Uygun, Oğuz'un cezalı olması nedeniyle stoperde Syam Ben Youssef'e şans tanıdı. Uygun, Olcay Şahan'ı da kızağa çekti, yerine Özgür Çek'i görevlendirdi.



34. KEZ RAKİP OLDULAR

YUKATEL Denizlispor, Çaykur Rizespor'la 34. kez rakip oldu. Yeşil-siyahlılar, 34. maçta rakibiyle 11. kez berabere kaldı. 13 kez sahadan üstün ayrılan Horoz, 10 maçı da kaybetmişti. Rize'de oynanan maçlarda ev sahibi takımın üstünlüğü bulunuyordu. Deplasmandaki 15 maçtan sadece 3'ünde galip gelebilen Denizlispor, 4 maçta berabere kaldı, sekiz karşılaşmayı da mağlup kapattı. Denizlispor, rakibini en son dış sahada 2010-2011 sezonunda TFF Birinci Lig'de 1-0'lık sonuçla mağlup edebilmişti.



UYGUN 200. MAÇA ÇIKTI

YUKATEL Denizlispor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Süper Lig'de Çaykur Rizespor karşılaşmasıyla 200. maçına çıktı. Teknik direktörlük kariyerine 2006- 2007'de Sivasspor'da başlayan Bülent Uygun, Süper Lig'de Sivasspor'un yanı sıra Bucaspor, Eskişehirspor, Elazığspor, Gaziantepspor, Osmanlıspor, Hes Kablo Kayserispor ve Yukatel Denizlispor'u çalıştırdı. Katar takımları Umm Salal, El Rayan ve El-Gharafa'da da görev yapan Uygun'un çalıştırdığı takımlar bu karşılaşmalarda 84 galibiyet, 43 beraberlik ve 73 yenilgi aldı.