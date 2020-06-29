Kaleci Gökhan yedek forma Milan Lukac’ta

AKHİSARSPOR'DA, teknik patron Yılmaz Vural geçen hafta deplasmanda alınan Altay maçının faturasını tecrübeli kaleci Gökhan Değirdmenci'ye kesti. İzmir deplasmanında yediği hatallı gollerle Vural'ı televizyon başında çıldırtan Gökhan, Ümraniyespor karşısında yedek kulübesine çekildi. Teknik patron Vural, maçta eldivenleri Milan Lukac'a verdi. Böylece Sırp kaleci bu sezon ligde ilk kez görev yaptı. Öte yandan Akigo'da, sarı kart cezalısı defans oyuncusu Edin Cocalic de kadroda yoktu. Tecrübeli teknik adam Vural, dünkü maçta ilk 11'de Kadir Keleş'e görev verdi.