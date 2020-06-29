  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Spor Kaleci Gökhan yedek forma Milan Lukac’ta

Kaleci Gökhan yedek forma Milan Lukac’ta

Kaleci Gökhan yedek forma Milan Lukac’ta
Giriş Tarihi: 29.6.2020

AKHİSARSPOR'DA, teknik patron Yılmaz Vural geçen hafta deplasmanda alınan Altay maçının faturasını tecrübeli kaleci Gökhan Değirdmenci'ye kesti. İzmir deplasmanında yediği hatallı gollerle Vural'ı televizyon başında çıldırtan Gökhan, Ümraniyespor karşısında yedek kulübesine çekildi. Teknik patron Vural, maçta eldivenleri Milan Lukac'a verdi. Böylece Sırp kaleci bu sezon ligde ilk kez görev yaptı. Öte yandan Akigo'da, sarı kart cezalısı defans oyuncusu Edin Cocalic de kadroda yoktu. Tecrübeli teknik adam Vural, dünkü maçta ilk 11'de Kadir Keleş'e görev verdi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kaleci Gökhan yedek forma Milan Lukac’ta haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA