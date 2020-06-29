Süper Lig'in 29. haftasında yenik duruma düştüğü mücadelede Yeni Malatyaspor'u 3-2 mağlup eden Fenerbahçe, kolay kolay pes etmiyor. Sarı-lacivertlilerin 89. dakikasında yenik duruma düştüğü karşılaşmayı uzatma dakikalarında attığı gollerle kazanması, bu sezon yaptığı geri dönüşleri akıllara getirdi. Geride kalan 29 karşılaşmanın 18'inde mağlup duruma düşen Fenerbahçe, bu mücadelelerin 9'unu kaybetmedi. İstanbul ekibi, karşılaşmaları çevirdiği 9 mücadelenin 5'ini kazanmayı başarırken, 4 müsabakadan 1 puanla ayrıldı. Ligde bu sezon yenik duruma düştüğü müsabakalardan 19 puan çıkartmayı başaran F.Bahçe, bu alanda en dikkat çekici istatistiğine ise evinde imza attı. Sarı-lacivertli ekip, iç sahada 8 kez yenik duruma düşerken, bunların sadece 2 tanesinden eli boş ayrıldı.

BEŞ MAÇTA GALİBİYET

Fenerbahçe yenik duruma düştüğü karşılaşmaların 5'inden galip ayrıldı. Sarılacivertliler, ligin 2. haftasında Başakşehir'i, 5. haftasında Ankaragücü'nü, 14. hafasında Gençlerbirliği'ni, 27 ve 29. haftalarda ise Kayseri ve Yeni Malatyaspor'u Kadıköy'de mağlup etti.

OZAN'DAN ÇOK ÖNEMLİ KATKI

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Ozan Tufan, bu sezon takımına hücumda önemli katkı sağladı. Sarı-lacivertli ekipte uzun yıllar istikrarlı bir şekilde forma giyemeyen Ozan, bu sezon takımın değişilmezleri arasına girerken, hücumda etkileyici bir performans ortaya koydu. Yıldız oyuncu bu sezon ligde 5 gol atarken, arkadaşlarına da 5 gol pası vererek 10 gole direkt katkı sağlamayı başardı. 25 yaşındaki futbolcu, son olarak Yeni Malatyaspor karşısında attığı 2 golle Fenerbahçe formasıyla ilk kez bunu başardı ve takımına 3 puanı getiren isim oldu.



EKİCİ ŞOKU

Fenerbahçe'nin Süper Lig'de Yeni Malatyaspor ile yaptığı maçta sakatlanan Mehmet Ekici'nin adalesinde kısmi yırtık tespit edildi. Ekici'nin gerçekleştirilen muayene ve tetkikleri sonucunda, sağ bacak üst arka adalesindeki bir kasta kısmi yırtık tespit edildiği belirtildi.