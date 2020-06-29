Şimşek kadroda 2 değişiklik yaptı

Hatay deplasmanına 18 kişilik kadroyla gelen Ekol Hastanesi Balıkesirspor'da, teknik direktör Yusuf Şimşek geçen haftaki Menemenspor maçı kadrosunda 2 değişiklik yaptı. Ganalı golcü Mahatma Otoo ile Hırvat kaleci Andrija Vukovic'i maç kadrosuna almayan teknik patron Şimşek, cezalı Berat Aydoğdu'nun yokluğunda genç oyuncu Kağan Kayalı'ya görev verdi. Şimşek, Otoo'nun yokluğunda Abdülkadir Kayalı'yı ilk 11'de sahaya sürdü. Hatayspor'da ise sakatlığı nedeniyle Barbosa ve sarı kart cezalısı Strahil Popov maçta görev alamadı.