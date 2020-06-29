  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Spor Şimşek kadroda 2 değişiklik yaptı

Şimşek kadroda 2 değişiklik yaptı

Şimşek kadroda 2 değişiklik yaptı
Giriş Tarihi: 29.6.2020

Hatay deplasmanına 18 kişilik kadroyla gelen Ekol Hastanesi Balıkesirspor'da, teknik direktör Yusuf Şimşek geçen haftaki Menemenspor maçı kadrosunda 2 değişiklik yaptı. Ganalı golcü Mahatma Otoo ile Hırvat kaleci Andrija Vukovic'i maç kadrosuna almayan teknik patron Şimşek, cezalı Berat Aydoğdu'nun yokluğunda genç oyuncu Kağan Kayalı'ya görev verdi. Şimşek, Otoo'nun yokluğunda Abdülkadir Kayalı'yı ilk 11'de sahaya sürdü. Hatayspor'da ise sakatlığı nedeniyle Barbosa ve sarı kart cezalısı Strahil Popov maçta görev alamadı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Şimşek kadroda 2 değişiklik yaptı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA