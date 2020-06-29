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Haberler Spor Sivasspor vurgun yedi

Sivasspor vurgun yedi

Sivasspor vurgun yedi
Giriş Tarihi: 29.6.2020

Zirve mücadelesi veren Sivasspor, sahasında düşme hattında yer alan Kayserispor'a 2-0 mağlup oldu. 10. dakikada ceza sahası içerisine açılan ortada Rienstra'nın Yatabare'ye topsuz alanda yaptığı müdahaleyi hakem Mete Kalkavan penaltı olarak değerlendirdi. 45+3'te Kayserispor'da Hasan Hüsey Acar'ın ceza sahası dışından vuruşunu kaleci Samassa çelmeye çalışsa da meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1. 67'de Pedro'nun ceza sahası dışından şutu kaleci Samassa'da kaldı. 80'de Ziya Erdal'ın ceza sahası içerisinde rakip futbolcuyla müdahalesinde müsabakanın hakemi beyaz noktayı gösterdi. Penaltı vuruşunda Mensah topu ağlara yolladı: 0-2.

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