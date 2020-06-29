TFF’den Vural ve üç futbolcuya şok

Akhisarspor, korona virüs testleri negatif çıkan teknik direktör Yılmaz Vural ile futbolcular Burhan, Ergin, Vrsajevic'i Ümraniye randevusuna yetiştiremedi. Altay maçı sonrasında şok yaşayan, geçen hafta bir süre hastanede karantina altına alınan Akhisarlı 12 ismin salı, perşembe ve cuma günleri tüm takımla birlikte yapılan art arda 3 korona virüs testi negatif sonuçlanmıştı. TFF'ye başvuran yeşil-silahlılar, TFF Sağlık Kurulu Futbola Dönüş Öneri Protokolü'ndeki iki negatif testin arasında 5 günlük süre olması şartının değiştirilmesi talep etti, ancak olumsuz yanıt aldı. Vural, futbolcular Burhan, Ergin ve Vrsajevic Cesar Grup Ümraniyespor karşısında da oynamadı.