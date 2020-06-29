Trabzon kayıplarda

Süper Lig'in 29. haftasında konuk ettiği Ankaragücü ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor, son 2 maçta 4 puan kaybederek şampiyonluk yolunda yara aldı. Geçen hafta Aytemiz Alanyaspor ile 2-2 berabere kalarak liderlik koltuğunu Başakşehir'e kaptıran bordomavililer, Ankaragücü karşısında da 3 puana ulaşamadı. Bordomavililer, puanını 58'e yükselterek ikinci sırada kaldı. Norveçli futbolcu Sörloth, Başkent ekibi karşısında takımının golünü kaydederek suskunluğunu bozdu. En son Beşiktaş maçında rakip fileleri havalandıran bordo-mavili futbolcu, 6 hafta sonra golle buluştu. Sörloth, gol sayısını da 20'ye yükselterek gol krallığında ilk sıradaki yerini korudu.

PEREİRA OYNAMAYACAK

Trabzonspor'da Ankaragücü maçında sarı kart gören Pereira, cezalı duruma düştü. Portekizli oyuncu, gelecek hafta Galatasaray ile deplasmanda oynanacak karşılaşmada görev alamayacak



EKSİKLER CAN SIKIYOR

SEZON başında takıma dahil edilen Daniel Sturridge ile Obi Mikel ile geçtiğimiz aylarda yolların ayrılmasının ardından Trabzonspor'da kaptan Jose Sosa'nın ardından Anthony Nwakaeme ve Caleb Ekuban gibi önemli oyuncuların sakatlık yaşaması, şampiyonluk yolunda kaybedilen kritik puanlarda etkili oldu. Bordo-mavililer bu zorlu periyotta özellikle de son iki haftada 4 puan kaybı yaşarken, yedek kulübesinde ise alternatif oyuncu sıkıntısı yaşadı.