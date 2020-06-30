Başakşehir’in canı sıkıldı

Süper Lig'in 29'uncu haftasında evinde Galatasaray ile 1-1'lik skorla berabere kalan Medipol Başakşehir en yakın rakibi Trabzonspor ile 2, D.G.Sivassspor ile 7, Galatasaray ile de 8 puanlık farkı korusa da takımın yıldız isimlerinin bu hafta cezalı duruma düşmesi moralleri bozdu. Kaptan Mahmut, Aleksic ve takımın yıldızı Edin Visca Antalya'ya karşı görev alamayacak.

55 GOLÜN 30'UNA İMZA ATTILAR

Özellikle Başakşehir'in attığı 55 golün 30'unda imzaları olan Visca ve Aleksic takımın hücumunda önemli role sahip isimler. Tecrübeli kadrosuyla şampiyonluk yolunda iddiasını sürdürmek isteyen Başakşehir, Trabzon'un G.Saray deplasmanına çıkacağı haftada Antalya'dan avantajlı skorla dönmek istiyor.