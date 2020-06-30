Ben Youseff: Son yediğimiz gol acı

Devre arası Kasımpaşa'dan Denizlispor'a gelen Ben Youssef, kart cezalısı olan Oğuz Yılmaz'ın yokluğunda defansın göbeğinde Mustafa Yumlu ile birlikte görev aldı. Yeşil-siyahlı forma ile 3. kez 90 dakika sahada kalan Youssef, yedikleri 2. golün acı verici olduğunu söyledi. Maçta pozisyonlar bulduklarını ve kötü oynamadıklarının altını çizen Tunuslu futbolcu, "Beraberlik golünü yedikten sonra geriye çekilmek zorunda kaldık. Geriye çekildiğimizde de istediğimizi yapamadık. Maalesef böyle bir sonuç aldık. Bundan sonraki süreçte daha çok çalışıp istediğimizi elde etmek için gerekeni yapacağız" dedi.