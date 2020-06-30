Çileli Aslan

Süper Lig'de ikinci yarının başında ortaya koyduğu başarılı performansla şampiyonluğun en güçlü adayları arasında gösterilen G.Saray, korona virüs salgını nedeniyle lige verilen arayla birlikte kabus yaşadı. Salgın döneminde 2. başkan Abdurrahim Albayrak, başkan yardımcısı Yusuf Günay ile teknik direktör Fatih Terim'in korona virüse yakalanması ile sarsılan kulüpte başkan Mustafa Cengiz de sağlık sorunlarıyla uğraşırken lige dönüşte ise takım sakatlıklar ve cezalarla boğuştu. Son 5 maçında galibiyeti unutan takımda önce lig başlamadan Brezilyalı Marcao sakatlandı. Liglerin tekrar başlamasıyla birlikte Aslan'da şanssızlıklar peş peşe geldi. Ç.Rize maçında ağır sakatlık yaşayan Muslera ve Andone sezonu kapatırken Donk ile Adem cezalı duruma düştü.

KABUS SÜRDÜ

Bir sonraki G.Antep sınavında ise bu kez Falcao sakatlanırken Ahmet ve Mariano da cezalılar grubuna eklendi. Son Başakşehir maçında da kabus devam etti ve Mario Lemina ile Martin Linnes maçı tamamlayamadı. Cim Bom'un Trabzon sınavındaki 11'i şimdiden merak ediliyor.



LİNNES'İN YERİNE MARİANO

Mariano'nun cezası sebebi ile Başakşehir maçında 11'de şans bulan Martin Linnes sakatlanınca sağ bek yine değişecek. Teknik direktör Fatih Terim'in cezası biten Brezilyalı oyuncuyu Trabzonspor maçında oynatacağı bildirildi.