Denizlispor’da puan sevindirdi

Süper Lig'de alt sıralardan kurtulma adına en önemli rakiplerinden Çaykur Rizespor'la deplasmanda oynadığı maçta, 2-0 öne geçip sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılan Yukatel Denizlispor 1 puana sevindi. Galibiyet için önemli avantaj yakalamasına rağmen üstünlüğünü koruyamayan yeşil-siyahlılar bu sonuçla Çaykur Rizespor'la arasındaki 3 puanlık farkı ve ikili averaj üstünlüğünü korudu. Diğer rakipleri Yeni Malatya ve Konyaspor'un yenildiği haftada kritik deplasmandan kaybetmeden dönen Horozlar umutlarını korumuş oldu. Kariyerinde 200'üncü Süper Lig maçına çıkıp kırmızı kart gören teknik direktör Bülent Uygun alınan 1 puanın kendileri için oldukça önemli olduğunu dile getirdi.

ÇAKIR'A GÖNDERME

Rize'de birçok eksikle yer aldıklarını belirten deneyimli teknik adam, "Ligde her puanın değeri var. Zor süreçten geçerek hedeflerimize doğru yürüyeceğiz. 200'üncü maçım olması dolayısıyla Cüneyt Çakır hocam kırmızı kartını bana hediye etti. Bu bende anı olarak kalacak" diye konuştu.

SEBAHATTİN ALP