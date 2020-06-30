Fener’den çifte bomba

F.Bahçe, gelecek sezon takımdaki yerli oyuncu sayısını artırmak için transfer çalışmalarını hızlandırırken gözünü bu kez Almanya'ya çevirdi. Yeni sezondan itibaren sportif direktörlük görevini üstlenecek olan Emre Belözoğlu'nun, A Milli Takım'dan arkadaşları Kaan Ayhan ve Kenan Karaman'ı Fenerbahçe'ye gelmeye ikna etmeye çalıştığı öne sürüldü. Almanya Bundesliga'nın 34. haftasında Union Berlin'e konuk olan Fortuna Düsseldorf'un, sahadan 3-0 mağlup ayrılmasıyla birlikte ligi 17. sırada tamamlayıp küme düşmesiyle iki oyuncu yakın takibe alındı.

KİCKER DERGİSİ YAZMIŞTI

Alman Kicker dergisi daha önce duyurduğu haberde Fortuna'nın küme düşmesi halinde Kaan ve Kenan dahil birçok futbolcunun takımda tutulamayacağını yazmıştı. Kaan Ayhan için Wolfsburg ve Leverkusen'in de devrede olduğu gelen haberler arasında.