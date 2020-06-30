Fener’e verilen Barış 1 yıl daha Bucaspor’da

Süper Lig'de geleceğe yatırım yapmak amacıyla alt liglerden gençlere yönelen Fenerbahçe, TFF 3. Lig 1. Grup temsilcisi 1928 Bucaspor'un 18 yaşındaki forveti Barış Sungur'un transferi konusunda kulübüyle prensip anlaşmasına vardı. Henüz bu sezon ocak ayında profesyonel sözleşme imzalayıp 3. Lig'de 2 maça çıkan genç oyuncunun transferi için Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'la sözleştiklerini ifade eden 1928 Bucaspor Başkanı Cihan Aktaş, "Henüz resmi bir imza yok ama aramızda söz verdik. Para alışverişi yapmadık. Barış, 1 yıl daha bizde oynayacak. Fenerbahçe daha sonra oyuncuyu alacak. Biz bir sonraki satıştan yüzde 20 pay alacağız" diye konuştu.

YALIKAVAK'TA YETİŞMİŞTİ

ALMANYA doğumlu olan Barış Sungur 2012'de Yalıkavak Belediyespor'da futbola başlayıp 1 yıl sonra Bucaspor altyapısına geçti. Akademi liglerinde skorer bir kimlik sergileyen genç oyuncu bu sezon ara transfer döneminde profesyonel yapıldı. 3. Lig'de Manisaspor ve Tokatspor maçlarında forma giyen oyuncu 1 gol attı.