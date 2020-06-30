Haydi Menemen bastır Altınordu

TFF 1. Lig'de hafta içi mesaisinde bugün kritik maçlar oynanacak. Üst sıraları hedefleyen ve oynadığı son 5 maçta 4 beraberlik, 1 galibiyet alan Ekol Göz Menemenspor, deplasmanda güçlü rakibi Keçiörengücü'nün konuğu olacak. Ankara Aktepe Stadı'nda saat 17.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Murat Erdoğan yönetecek. Teknik direktör Cenk Laleci, çok zorlu bir karşılaşmaya çıkacaklarını belirterek, "Keçiörengücü'nü yenerek yolumuza devam etmek istiyoruz. Deplasmanda oynayacağımız karşılaşmada çok dikkatli olmak zorundayız. Son maçta Boluspor'la evimizde 1-1 berabere kaldık. Kaybettiğimiz puanı Ankara'da telafi etmek istiyoruz. Oyuncularımıza güveniyoruz. Keçiörengücü'nü yenecek gücümüz var" diye konuştu.

EROĞLU: ADANA'YI YENECEĞİZ

Ligin ikinci yarısında istikrarsız bir görüntü çizen ve alt sıralarla olan bağını bir türlü koparamayan Altınordu, düşme hattındaki Adanaspor'la kapışacak. 5 Ocak Fatih Terim Stadı'ndaki maç 19.00'da başlayacak. Kritik mücadelede Ramazan Keleş düdük çalacak. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu, Adanaspor'u yenerek alt sıralarla olan bağlarını koparacaklarını söyledi. Eroğlu, "Keçiörengücü'ne 2-1 yenildiğimiz maçtaki hataları tekrarlamayacağız" dedi.



3 OYUNCU SARI KART SINIRINDA

Keçiörengücü'ne konuk olacak Ekol Göz Menemenspor'da 3 oyuncu sarı kart sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertli ekipte Muhammed Ali, Tırtovac ve kaleci Selmani Başkent temsilcisi karşısında kart görmeleri halinde ligin 32. haftasında Menemen'de Adanaspor ile oynanacak karşılaşmada forma giyemeyecek. Teknik direktör Cenk Laleci, üç oyuncuya da dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.



A.ORDU'DA ÜÇ FUTBOLCU SAKAT

Kendisi gibi kümede kalma mücadelesi veren Adanaspor'la deplasmanda kapışacak olan Altınordu'da kritik karşılaşma da 3 futbolcunun oynamayacağı öğrenildi. Kırmızı-lacivertli ekipte, Beşiktaş'ın transfer listesinde olan Kerim Alıcı, Ali Emre ve Kahraman sakatlıkları yüzünden forma giyemeyecekler. İzmir ekibi rakibini yenerek son 3 haftaya çok daha rahat girmek istiyor.