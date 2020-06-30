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Haberler Spor Kayode iddiası

Kayode iddiası

Kayode iddiası
Giriş Tarihi: 30.6.2020

Fenerbahçe'nin transfer çalışmaları için Ukrayna basınından da bir iddia geldi. Golcü arayışında olan sarı-lacivertlilerin, Gaziantep FK'da kiralık olarak forma giyen Nijeryalı santrfor Olarenwaju Kayode için Shakhtar Donetsk'le masaya oturacağı yazıldı. Bonservisi 2.4 milyon Euro olan 27 yaşındaki başarılı futbolcu, bu sezon Gaziantep'te oynadığı mücadelelerde 10 gol, 7 asistlik performans sergiledi.

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