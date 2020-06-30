Kiralıklar geri dönüyor

Gelecek sezonki trans-fer çalışmaları için ince eleyip sık doku-yacak olan Beşik-taş'ta sezon başında kira-lık olarak gönderilen Cyle Larin ve Isimat Mirin, siyah-beyazlı kulübe dönmek için gün sayı-yor. Fransa Ligue 1 ve Belçika Ligi'nin sona ermesiyle birlikte 2 fut-bolcu, Süper Lig'in bit-mesini beklemeye başladı. Fransa Ligi ekiplerinden Tou-louse'a kiralık olarak giden ve bu sezon takımıyla 16 maça çıkıp 1 gol atan Isimat Mirin için Beşiktaş yönetimi net kararını vermiş değil.

10 GOL, 5 ASİST

Bu futbolcunun satış listesine konacağı öğre-nilirken Z.Waregem'e giden ve 10 gol, 5 asist-le oynayan Larin'in ise 2,5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu bulunuyor. Z.Waregem opsiyonu kullanmak ister-se Larin yeniden Belçika'ya dönecek, aksi bir durumda ise teklifler değerlendirilecek.